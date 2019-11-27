Американські копи "взяли на службу" собаку-робота Spot

Поліція американського штату Массачусетс почала використовуватися в роботі собаку-робота Spot.

Про це повідомляє CNN.

"Поліція штату Массачусетс стала першим правоохоронним органом, який використовує собаку-робот на прізвисько Spot", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, компанія-розробник Boston Dynamics ще у вересні представила цього робота.

В місцевій поліції Spot допомагав департаменту вибухотехнічної служби впродовж 90 днів.

Читайте також: Boston Dynamics розпочала комерційний випуск робопса Spot

За даними правоохоронців, робота використовують в ситуаціях з бомбами, шкідливими матеріалами або небезпечними підозрюваними. Таким чином, силовикам не потрібно ризикувати власним життям.

Зазначається, що під час випробувального періоду Spot був залучений двічі.

Фото: Boston Dynamics