Американські копи "взяли на службу" собаку-робота Spot
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Укрінформ
Поліція американського штату Массачусетс почала використовуватися в роботі собаку-робота Spot.
Про це повідомляє CNN.
"Поліція штату Массачусетс стала першим правоохоронним органом, який використовує собаку-робот на прізвисько Spot", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, компанія-розробник Boston Dynamics ще у вересні представила цього робота.
В місцевій поліції Spot допомагав департаменту вибухотехнічної служби впродовж 90 днів.
За даними правоохоронців, робота використовують в ситуаціях з бомбами, шкідливими матеріалами або небезпечними підозрюваними. Таким чином, силовикам не потрібно ризикувати власним життям.
Зазначається, що під час випробувального періоду Spot був залучений двічі.
Фото: Boston Dynamics