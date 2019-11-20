У Google Assistant з'явилася функція “останні новини”

Компанія Google представила нову функцію голосового помічника Google Assistant, завдяки якій можливо слухати новини.

Про це йдеться у блозі компанії.

“Ми запускаємо (функцію — ред.) “Ваші останні новини”, що дозволить слухати новини через Google Assistant. Ви можете отримати цю функцію, оновивши Ваш голосовий помічник”, - повідомили у Google.

Як зазначили в компанії, нова функція буде зачитувати короткі повідомлення новин, які пов'язані не тільки з інтересами та місцем знаходженням користувачів, а також є найгарячішими новинами у світі.

Серед партнерів, з якими співпрацюватиме компанія, є, зокрема, американські телеканали CNN та Fox News, а також такі газети як The Washington Post, Politico та видання Deutsche Welle й AP.

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Нині функція доступна лише англійською мовою на території Сполучених Штатів, проте у компанії запевняють, що з часом вона також стане доступною й на міжнародній арені.