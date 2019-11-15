У Китаї 800 дронів утворили в небі форму літака

У Китаї 800 дронів утворили в небі форму літака

Відео
Укрінформ
У китайському місті Нанчанг 800 дронів пролетіли разом, утворивши форму величезного літака.

Про це повідомляє Xinhua.

“Захоплює дух: 800 дронів пролетіли у формі гігантського літака у китайському Нанчанзі”, - повідомляє китайське державне інформаційне агентство.

Більш того, на кадрах видно, які дрони також пролітають у формі великого гвинтокрила, винищувача й бойового гелікоптера.

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