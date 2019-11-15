У Китаї 800 дронів утворили в небі форму літака

У китайському місті Нанчанг 800 дронів пролетіли разом, утворивши форму величезного літака.

Про це повідомляє Xinhua.

“Захоплює дух: 800 дронів пролетіли у формі гігантського літака у китайському Нанчанзі”, - повідомляє китайське державне інформаційне агентство.

Breathtaking: 800 drones fly in the shape of a giant airplane in Nanchang, China pic.twitter.com/Pqmr4RWoXm — China Xinhua News (@XHNews) 15 листопада 2019 р.

Більш того, на кадрах видно, які дрони також пролітають у формі великого гвинтокрила, винищувача й бойового гелікоптера.