McLaren показав суперкар, що розганяється до 100 кілометрів за 3 секунди

Британський автовиробник McLaren показав новий автомобіль Elva.

Про це повідомляє портал Motor1.

"Новинка від McLaren отримала ім'я Elva - в пам'ять про однойменний автомобіль McLaren-Elva M1A", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, як силова установка задіяні 4,0-літровий V8 з турбонаддувом і семиступінчастий робот.

Сам двигун Elva здатний розігнати карбоновий спідстер до 200 км/год за 6,7 секунди.

Досягнути 100 км на годину автомобіль зможе за 3 секунди.

У McLaren заявили, що випустять тільки 399 екземплярів спідстера.

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Повідомляється, що ціна кожного становитиме 1 690 000 доларів, а їх поставки обіцяють почати ближче до кінця наступного року.

Фото: Motor1