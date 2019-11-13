McLaren показав суперкар, що розганяється до 100 кілометрів за 3 секунди
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Укрінформ
Британський автовиробник McLaren показав новий автомобіль Elva.
Про це повідомляє портал Motor1.
"Новинка від McLaren отримала ім'я Elva - в пам'ять про однойменний автомобіль McLaren-Elva M1A", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, як силова установка задіяні 4,0-літровий V8 з турбонаддувом і семиступінчастий робот.
Сам двигун Elva здатний розігнати карбоновий спідстер до 200 км/год за 6,7 секунди.
Досягнути 100 км на годину автомобіль зможе за 3 секунди.
У McLaren заявили, що випустять тільки 399 екземплярів спідстера.
Повідомляється, що ціна кожного становитиме 1 690 000 доларів, а їх поставки обіцяють почати ближче до кінця наступного року.
Фото: Motor1