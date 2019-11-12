Google таємно від пацієнтів збирає медичні дані - ЗМІ

Корпорація Google деякий час «секретно» працювала над проектом по збору інформації про стан здоров'я мільйонів людей.

Про це повідомляє The Verge з посиланням на американські ЗМІ і саму корпорацію.

«Google таємно збирав мільйони записів про пацієнтів 21 штаті від імені постачальника медичних послуг», - йдеться в повідомленні.

Секретний проект Google отримав кодову назву «Project Nightingale» (англ. Проект Соловей). Згідно виданню The Wall Street Journal, ні лікарі, ні пацієнти постачальника медичних послуг «Ascension» не були поінформовані про збір інформації, яка включала «результати лабораторних досліджень, діагнози лікарів і записи про госпіталізацію, і складають повну історію хвороби, з іменами пацієнтів і датами народження».

Як зазначається, близько 150 співробітників Google могли мати доступ до цих даних. Пізніше інформацію підтвердили джерела таких видань, як The New York Times і Forbes.

Реагуючи на звинувачення в «таємному зборі даних» в Google заявили, що проект відповідає федеральному закону про охорону здоров'я та передбачає надійний захист даних пацієнтів.

Прес-секретар компанії повідомив, що проект не оголошували тільки тому що робота велася на ранніх етапах.

У компанії підкреслили, що обмін високочутливими медичними записами з технічними працівниками є загальноприйнятим і відповідає угоді, підписаній корпорацією з постачальником. В рамках договору Google може створювати інструменти для розробника, використовуючи отримані дані без попередження пацієнтів.