У Європі заявляють про прогрес у розробці винищувача шостого покоління

Три європейські країни успішно просуваються в рамках концептуального етапу науково-дослідної роботи (Joint Concept Study) програми Future Combat Air System (FCAS).

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Франція, Німеччина та Іспанія успішно просуваються в рамках концептуального етапу науково-дослідної роботи (Joint Concept Study) програми Future Combat Air System (FCAS)", - йдеться у повідомленні.

Найближчими тижнями буде запущено демонстраційний етап.

Як повідомляє портал, нові дані підтверджують тезу про те, що FCAS буде масштабною програмою, яка охоплює розробку нового винищувача, безпілотних літальних апаратів і нових систем зв'язку та спостереження.

Читайте також: Франція і Німеччина створять супервинищувач нового покоління

Зазначається, що розроблюваний в рамках програми FCAS винищувач шостого покоління має умовне позначення New Generation Fighter (NGF).

Його макет вперше представили на авіасалоні, що відбувся цього року у французькому Ле-Бурже.

У майбутньому FCAS стане основою системи загальноєвропейської безпеки, однак до моменту реалізації всіх намічених планів може пройти не один десяток років.

Фото: Dassault-aviation