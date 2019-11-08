У Європі заявляють про прогрес у розробці винищувача шостого покоління
Про це повідомляє портал Naked Science.
"Франція, Німеччина та Іспанія успішно просуваються в рамках концептуального етапу науково-дослідної роботи (Joint Concept Study) програми Future Combat Air System (FCAS)", - йдеться у повідомленні.
Найближчими тижнями буде запущено демонстраційний етап.
Як повідомляє портал, нові дані підтверджують тезу про те, що FCAS буде масштабною програмою, яка охоплює розробку нового винищувача, безпілотних літальних апаратів і нових систем зв'язку та спостереження.
Зазначається, що розроблюваний в рамках програми FCAS винищувач шостого покоління має умовне позначення New Generation Fighter (NGF).
Його макет вперше представили на авіасалоні, що відбувся цього року у французькому Ле-Бурже.
У майбутньому FCAS стане основою системи загальноєвропейської безпеки, однак до моменту реалізації всіх намічених планів може пройти не один десяток років.
Фото: Dassault-aviation