Peugeot представив перший электрофургон

Як повідомляє портал, найдоступніша версія Peugeot e-Expert буде пропонуватися з 50-кіловатної батареєю, яка забезпечить йому пробіг 200 км без підзарядки, а за доплату можна буде отримати электровен з батареєю на 70 кВт і здатністю проїхати без підзарядки до 300 км.

Стверджується, що єдиним видимим відзнакою e-Expert від його "колег" з двигуном внутрішнього згоряння стане лючок гнізда для зарядки акумуляторів на лівому передньому крилі.

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Продажі новинки в Європі стартують у другій половині 2020-го року, а вже до 2021-го Peugeot планує вивести на ринок електричні модифікації всіх своїх комерційних моделей.

Фото: ru.motor1.com