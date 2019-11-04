Стіна Трампа і Brexit: нова відеогра Хідео Кодзіми закликає людей бути добрішими

Нова відеогра Death Stranding для PlayStation 4 від студії Kojima Productions є своєрідною реакцією розробників на стіну Трампа на кордоні з Мексикою і вихід Великої Британії з Європейського Союзу.

Про це розповів розробник гри Хідео Кодзіма в рамках ексклюзивного документального фільму для Radio 1 Newsbeat, повідомляє BBC.

«Трамп будує стіну, Велика Британія залишає ЄС. У цій грі ми використовуємо мости, щоб з'єднувати речі. Але руйнування цих мостів може негайно перетворити їх на стіни. Таким чином мости і стіни майже є синонімами. І це те, про що я хотів би, щоб гравці задумалися, проходячи цю гру», - сказав Кодзіма.

На думку японського геймдизайнера, нині насильство онлайн вийшло з-під контролю, тому він створив цю гру, «щоб люди зробили крок назад» і заново навчилися бути просто добрими один до одного.

Death Stranding - відеогра в жанрі action з відкритим світом, вона розроблена студією Kojima Productions. 8 листопада 2019 року гра вийде на PS 4, а на початку літа 2020 року з'явиться на ПК.