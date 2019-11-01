WhatsApp представив нову функцію для Android

Месенджер WhatsApp представив функцію для користувачів операційної системи Android, яка дозволить їм розблоковувати додаток відбитком пальця.

Про це йдеться у блозі месенджера.

“Раніше цього року ми впровадили підтримку Touch ID та Face ID, щоб посилити рівень безпеки користувачів WhatsApp. Сьогодні ми представляємо схожий спосіб автентифікації для телефонів, які підтримують Android, що дозволить розблоковувати наш додаток відбитком пальця”, - повідомили у WhatsApp.

Користувачі також можуть обрати, коли вони бажають, аби додаток був автоматично заблокований: одразу, через 1 або через 30 хвилин користування.

За даними порталу The Verge, нині функція поки ще не доступна у всіх регіонах світу.

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Раніше ця функція з автентифікації була представлена для користувачів операційної системи iOS.

Як повідомлялося, месенджер WhatsApp тестує нову функцію, яка дозволить повідомленням самостійно видалятися.