Київстар підключив до 4G ще 1 046 населених пунктів

Київстар збільшив територію мережі 4G у 21-й області України та підключив до нових технологій одразу 1 046 населених пунктів.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

“Так, швидкісний мобільний інтернет з’явився у містах Батурин, Бердичів, Біловодськ, Вараш, Волочиськ, Вільнянськ, Золотоноша, Конотоп, Маневичі, Мена, Радомишль, Рубіжне, Самбір, Сміла, Старокостянтинів, Стрий, Хотин, Щастя, Ямпіль, а також сотнях сіл. Відтак ще 830 тисяч жителів України зможуть користуватись перевагами нових мобільних технологій в мережі Київстар”, - зазначили у КС.

Мережа 4G національного оператора працює у 7 885 населених пунктах, з яких 90% - у сільській місцевості. Це територія, де проживає понад 29,8 млн осіб, або 72% населення України.

Київстар також активно встановлює нові базові станції для 4G-зв’язку – їх у мережі вже 7,5 тисячі. Як свідчать тести передачі даних, здійснені у 3 кварталі 2019 року міжнародною компанією Ookla, оператор забезпечує найвищу середню швидкість мобільного інтернету на пристроях що підтримують 4G-зв’язок.

Як повідомляв Укрінформ, оператор підтримав спільний план заходів, спрямованих на виконання указу Президента України Володимира Зеленського про забезпечення загальнонаціонального покриття 4G/LTE на частотах 900 МГц. КС розглядає можливість стати "донором" частот для інших мобільних операторів за умови, що державою буд вжито заходів для підвищення ефективності радіочастотного спектра, який Київстар може отримати внаслідок перерозподілу.