У Нідерландах винайшли новий спосіб очищення річок від пластику

25-річний Боян Слат з Нідерландів презентував апарат, призначений для очищення від пластику річок та інших водойм.

Про це повідомляє DutchNews.

“Нідерландський екопідприємець Боян Слат представив у Роттердамі пристрій, призначений для того, щоб виловлювати пластик з річок”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, Слат придумав унікальну систему очищення водойм від сміття. Він провів чотири роки зі своєю командою, і врешті-решт розробив пристрій, який може зібрати щонайменше 50 тонн пластику за день.

Say hello to The Ocean Cleanup Interceptor. Our solution for preventing river pollution from entering the ocean. pic.twitter.com/PhWcaBwLPe — The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) 27 жовтня 2019 р.

Після повного наповнення пристрій (вартість якого становить 700 000 євро) надсилає оператору відповідний сигнал. Усе зібране сміття відправляється на перероблення.

Два такі апарати вже розпочали роботу: один у Джакарті (Індонезія), другий - у Куала-Лумпурі (Малайзія).

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За словами Слата, він продовжує працювати над технологією боротьби із забрудненням пластиком. Зараз винахідник випробовує вдосконалену версію пристрою для очищення Тихого океану між Гаваями та Каліфорнією.

Фото: twitter.com/BoyanSlat