У Нідерландах винайшли новий спосіб очищення річок від пластику

У Нідерландах винайшли новий спосіб очищення річок від пластику

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Укрінформ
25-річний Боян Слат з Нідерландів презентував апарат, призначений для очищення від пластику річок та інших водойм.

Про це повідомляє DutchNews.

“Нідерландський екопідприємець Боян Слат представив у Роттердамі пристрій, призначений для того, щоб виловлювати пластик з річок”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, Слат придумав унікальну систему очищення водойм від сміття. Він провів чотири роки зі своєю командою, і врешті-решт розробив пристрій, який може зібрати щонайменше 50 тонн пластику за день.

Після повного наповнення пристрій (вартість якого становить 700 000 євро) надсилає оператору відповідний сигнал. Усе зібране сміття відправляється на перероблення.

Два такі апарати вже розпочали роботу: один у Джакарті (Індонезія), другий - у Куала-Лумпурі (Малайзія).

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За словами Слата, він продовжує працювати над технологією боротьби із забрудненням пластиком. Зараз винахідник випробовує вдосконалену версію пристрою для очищення Тихого океану між Гаваями та Каліфорнією.

Фото: twitter.com/BoyanSlat

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