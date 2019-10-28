Супутник Samsung упав на територію ферми у США
Про це повідомляє The Verge.
“Пристрій, який компанія Samsung використала для запуску селфі Кари Делевінь у космос, очевидно, мав драматичне повернення на Землю”, - йдеться у публікації.
Про враження від інциденту розповіла очевидиця Ненсі Мамбі-Уелк, яка почула гучний тріск біля будинку на фермі.
"Неймовірно, подивіться, що щойно впало з неба. 911 збита з пантелику. І воно впало на наше дерево... Ми зрозуміли, що це впало з неба. Це виглядало як супутник", - зазначила жінка у Facebook.
У результаті падіння стратостата ніхто не постраждав. Компанія Samsung вже перепросила фермерів за завдані незручності і заявила, що посадка супутника була "запланованою" і сталася у "вибраній сільській місцевості".
Як повідомлялося, в рамках рекламної кампанії “Space Selfie” Samsung відправив 24 жовтня в стратосферу фотографію актриси Кара Делевінь, зняту на смартфон Galaxy S10 Plus. Це було нібито “перше у світі селфі, відправлене в космос”.
Всі охочі могли завантажити власні фотографії на веб-сайт проєкту, щоб згодом побачити їх на екрані Galaxy S10 5G, закріпленого на борту стратостата, який повільно кружляє над Землею. Однак у стратосфері апарат пробув близько трьох днів.
Фото: theverge.com