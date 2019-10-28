Електросамокатам у Франції заборонили їздити по тротуарах

Зростання кількості дорожніх пригод, пов'язаних з електричними самокатами, спонукало владу Франції запровадити нові правила користування цими транспортними засобами.

Про це інформує BBC.

"Франція запроваджує нові правила використання електросамокатів після сотень інцидентів з цими транспортними засобами, в тому числі кількох смертельних ДТП", - ідеться у повідомленні.

Тепер водії самокатів мають бути старшими 12 років, і вони не зможуть їздити на тротуарах.

До початку наступного року також планується обмежити максимальну швидкість двоколісних транспортних засобів, які набувають дедалі більшої популярності через відсутність негативного впливу на довкілля.

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Міністр транспорту Франції Жан-Батист Джеббарі заявив, що нові правила заохочуватимуть до "відповідальнішого використання транспортних засобів та відновлять почуття спокою серед пішоходів, зокрема найуразливіших категорій: похилого віку, дітей та людей з обмеженими можливостями".