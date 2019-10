Facebook запустив свій новинний сервіс

Facebook оголосив про тестовий запуск нового сервісу Facebook News, через який користувачі соцмережі отримають доступ до публікацій декількох десятків засобів масової інформації.

У новинний додаток Facebook увійшли видання The Wall Street Journal, Los Angeles Times, Washington Post, NBC News, The New York Times, Fox News і ін.

З усіма ЗМІ, що беруть участь у цьому проекті, (точну їх кількість не називається), підписані ліцензійні угоди, в рамках яких Facebook буде — вперше — платити за право користування їх новинним контентом (сума також не називається).