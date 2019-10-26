Facebook запустив свій новинний сервіс

Facebook запустив свій новинний сервіс

Укрінформ
Facebook оголосив про тестовий запуск нового сервісу Facebook News, через який користувачі соцмережі отримають доступ до публікацій декількох десятків засобів масової інформації.

У новинний додаток Facebook увійшли видання The Wall Street Journal, Los Angeles Times, Washington Post, NBC News, The New York Times, Fox News і ін.

З усіма  ЗМІ, що беруть участь у цьому проекті, (точну їх кількість не називається), підписані ліцензійні угоди, в рамках яких Facebook буде — вперше — платити за право користування їх новинним контентом (сума також не називається).

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На початковому етапі доступ до сервісу отримають 200 тис. користувачів мобільного додатку соцмережі в США, пізніше доступ буде розширено.

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