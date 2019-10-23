Нейромережа створила кліп для фронтмена Rammstein

Соліст німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн випустив кліп, в створенні якого брав участь штучний інтелект.

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Соліст німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн в рамках власного проекту Lindemann, спільно зі шведським музикантом Петером Тегтгреном, випустив кліп на пісню Ich Weiß Es Nich (" Я не знаю "- ред.), який було створено з використанням штучного інтелекту", - йдеться в повідомленні.

Як говориться в описі, кліп зняли за допомогою генеративно-змагальної мережі (Generative Adversarial Networks, GAN) - алгоритму, в основі якого лежать дві нейромережі, здатні генерувати і аналізувати тисячі зображень: перша створює зразки, а друга відсіває правильні від неправильних, потім GAN видає новий зразок, поєднавши вихідні.

Зазначається, що штучний інтелект було забезпечено великою кількістю матеріалу для створення нової послідовності зображень до цього кліпу.

В результаті вийшло монохромне та похмуре відео.

Ролик починається з зображення равликів і метеликів, в результаті переростаючи в сотні штучно згенерованих осіб, які нашаровуються і змінюють один одного.