Нейромережу Adobe навчили визначати обличчя, відредаговані в Photoshop

Співробітники американської компанії Adobe спільно з колегами з Каліфорнійського університету в Берклі створили нейромережу, яка здатна визначати змінені обличчя людей на фотографіях з точністю до 99 відсотків.

Про це повідомляє Naked Science.

"Поки алгоритм здатний розпізнавати зміни, зроблені тільки одним інструментом, але автори запевняють, що це лише початок", - йдеться в повідомленні.

Фахівці Adobe зосередилися на процесі виявлення відредагованих фотографій. Поки вони обмежилися інструментом Face Aware Liquify, доступним в Photoshop. Його найчастіше використовують для зміни форми особи або міміки на фотографіях.

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Спершу автори завантажили тисячі портретів з інтернету. Потім попросили художників відредагувати їх зазначеним інструментом, одночасно використовували і автоматичні засоби. Після цього всі оригінальні і відредаговані фотографії дали вивчити нейромережі. Результати навчання перевірили на інших знімках. Алгоритм не тільки обчислював змінені портрети, але і вказував на місця редагування з точністю до 99 відсотків. Ефективність людей в аналогічному тесті не перевищила 53 відсотків.

Дослідники кажуть, що поки нейромережа обмежена одним інструментом і до кнопки, яка скасовувала всі зміни, ще далеко, але цей приклад — лише перший крок на шляху до мети.