Samsung усунув проблему зі сканером відбитків пальців

Південнокорейська компанія Samsung випустила оновлений патч програмного забезпечення для вирішення проблем з розпізнавання відбитків пальців користувачів смартфонів Galaxy S10 та Note 10.

Про це йдеться у повідомленні компанії клієнтам, повідомляє Yonhap.

“Ми вибачаємося за незручності для клієнтів через проблеми з розпізнаванням відбитків пальців. Ми випустили патч програмного забезпечення для вирішення проблем серед користувачів пристроїв серій Galaxy S10 та Note 10”, - повідомили у компанії.

У компанії також рекомендували своїм клієнтам видалити всі свої попередньо зареєстровані відбитки пальців і зробити нові.

Раніше багато користувачів розкритикували Samsung після того як дізналися, що відбитки пальців будь-кого можуть розблокувати пристрої серій Galaxy S10 та Note 10 та таким чином мати доступ до даних людей.

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Зазначається, що Samsung не єдина компанія, у якій виникають проблеми з системою біометричної автентифікації. Так, користувачі смартфонів Pixel 4 від Google знайшли баг, який дозволяв розблокувати телефон завдяки розпізнаванню обличчя, навіть коли у власника були заплющені очі.