Lamborghini випустить два нових суперкари

Lamborghini випустить два нових суперкари

Укрінформ
Компанія Lamborghini випустить дві нові спецверсії своїх суперкарів: Aventador SVJ 63 і Huracan Evo GT.

Про це повідомляє портал Motor1 .

"Компанія Lamborghini випустить дві нові спецверсії: екстремальний родстер Aventador SVJ чекає обмежений тираж в 63 екземпляри у виконанні SVJ 63, а оновлене купе Huracan Evo отримає колекційну серію GT з 36 штук для північноамериканського ринку", - говориться в повідомленні.

Обидві спецверсії будуть відрізнятися тільки зовнішнім декором і розширеними можливостями персоналізації: наприклад Aventador SVJ 63 Roadster отримає вісім унікальних поєднань матеріалів обробки і кольору кузова.

Відрізнити Aventador SVJ 63 Edition Roadster від «звичайного» SVJ з відкритим дахом можна за двокольоровою ліврею з написами «63», номерною табличкою «1 з 63» в салоні, дизайнерською вставкою за передніми сидіннями, гравіруванням на кришці двигуна та іншими штрихами.

Колір версії GT для купе Huracan Evo нагадує про фірмові кольори команди-тріумфатора - колективу GRT Grasser Racing Team.

Крім комбінації зеленого відтінку Verde Egeria і оранжевого Arancio Aten фірма Lamborghini пропонує покупцям ще три варіанти кольорів, так що всім замовникам доступні дев'ять колірних комбінацій.

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Крім оригінальної палітри фарб, серію Huracán EVO GT можна буде відрізнити за ідентифікаційними табличками «Daytona 24» і «Sebring 12» на задньому крилі, числу «11» на дверях і капоті, а також спеціальним 20-дюймовим дискам з «формульним» кріпленням однієї центральною гайкою.

Компанія Lamborghini обіцяє почати поставки спецверсій суперкарів в 2020 році, проте ціни поки не оголошено.

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