Lamborghini випустить два нових суперкари

Компанія Lamborghini випустить дві нові спецверсії своїх суперкарів: Aventador SVJ 63 і Huracan Evo GT.

Про це повідомляє портал Motor1 .

"Компанія Lamborghini випустить дві нові спецверсії: екстремальний родстер Aventador SVJ чекає обмежений тираж в 63 екземпляри у виконанні SVJ 63, а оновлене купе Huracan Evo отримає колекційну серію GT з 36 штук для північноамериканського ринку", - говориться в повідомленні.

Обидві спецверсії будуть відрізнятися тільки зовнішнім декором і розширеними можливостями персоналізації: наприклад Aventador SVJ 63 Roadster отримає вісім унікальних поєднань матеріалів обробки і кольору кузова.

Відрізнити Aventador SVJ 63 Edition Roadster від «звичайного» SVJ з відкритим дахом можна за двокольоровою ліврею з написами «63», номерною табличкою «1 з 63» в салоні, дизайнерською вставкою за передніми сидіннями, гравіруванням на кришці двигуна та іншими штрихами.

Колір версії GT для купе Huracan Evo нагадує про фірмові кольори команди-тріумфатора - колективу GRT Grasser Racing Team.

Крім комбінації зеленого відтінку Verde Egeria і оранжевого Arancio Aten фірма Lamborghini пропонує покупцям ще три варіанти кольорів, так що всім замовникам доступні дев'ять колірних комбінацій.

Крім оригінальної палітри фарб, серію Huracán EVO GT можна буде відрізнити за ідентифікаційними табличками «Daytona 24» і «Sebring 12» на задньому крилі, числу «11» на дверях і капоті, а також спеціальним 20-дюймовим дискам з «формульним» кріпленням однієї центральною гайкою.

Компанія Lamborghini обіцяє почати поставки спецверсій суперкарів в 2020 році, проте ціни поки не оголошено.