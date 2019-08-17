ЛГБТ-блогери позиваються проти YouTube через дискримінацію

Група американських ЛГБТ-блогерів подала федеральний позов проти YouTube та Google, звинувативши компанії у дискримінації спільноти.

Про це повідомляє Forbes.

"Група ЛГБТ-блогерів зазначила у федеральному позові, що YouTube та його материнська компанія Google дискримінують ЛГБТ-блоги, несправедливо обмежуючи їхню спроможність заробляти гроші на рекламі та цілеспрямовано ускладнюючи їхнім відеопродуктам вихід на ширшу авдиторію", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, гей-пара, яка продюсує канал GNews!, зазначає у позові, що YouTube завадив залучити нових підписників, що призвело до зниження їхнього прибутку.

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Крім того, у 2017 році компанія не дозволила їм прорекламувати власне відео, оскільки позначила його як «шокуючий контент». Блогери Челсо Дюлей, Кріс Найт, Брі Ким, Кріссі Чамберс, Бретт Сомерс, Чейз Росс та Ліндсі Емер звинуватили YouTube у використанні алгоритмів, що несправедливо демонетизують відео на ЛГБТ-тематику, позначаючи їх як відверті, шокуючі тощо.