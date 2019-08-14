Facebook платила сотням підрядників за розшифрування голосових повідомлень
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
«Facebook Inc. платила сотням сторонніх підрядників за розшифрування голосових повідомлень від користувачів його сервісів», - йдеться у повідомленні.
В результаті в розпорядженні підрядників опинилася особиста інформація користувачів. На умовах анонімності вони поділилися, що дана робота викликала в них розгубленість, оскільки їм не пояснили, чиї саме розмови вони розшифровують і навіщо це роблять.
Інколи вони слухали розмови користувачів Facebook з вульгарним вмістом, але не знають, чому компанія потребує їх розшифрування, поділилося джерело.
Як повідомляє CNET, у Facebook заявили, що припинили розшифрування голосових повідомлень більше тижня тому.
"Так само, як Apple і Google, ми припинили огляд аудіозаписів людьми більше тижня тому", - підтвердив прес-секретар Facebook у своєму електронному повідомленні.
Соціальна мережа заявила, що використовує стенограми для перевірки точності її системи штучного інтелекту при розшифруванні голосових чатів Facebook Messenger.
Також у Facebook стверджують, що це стосувалося повідомлень користувачів, які самі погодилися на це, обравши спеціальну опцію в додатку Messenger для Facebook. В компанії запевнили, що дані, пов’язані із записами розмов, були анонімними для підрядників, які їх прослуховували.