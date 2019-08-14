Facebook платила сотням підрядників за розшифрування голосових повідомлень

Компанія Facebook наймала сотні сторонніх підрядників для розшифровування голосових повідомлень користувачів сервісів, що належать корпорації.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

«Facebook Inc. платила сотням сторонніх підрядників за розшифрування голосових повідомлень від користувачів його сервісів», - йдеться у повідомленні.

В результаті в розпорядженні підрядників опинилася особиста інформація користувачів. На умовах анонімності вони поділилися, що дана робота викликала в них розгубленість, оскільки їм не пояснили, чиї саме розмови вони розшифровують і навіщо це роблять.

Інколи вони слухали розмови користувачів Facebook з вульгарним вмістом, але не знають, чому компанія потребує їх розшифрування, поділилося джерело.

Як повідомляє CNET, у Facebook заявили, що припинили розшифрування голосових повідомлень більше тижня тому.

"Так само, як Apple і Google, ми припинили огляд аудіозаписів людьми більше тижня тому", - підтвердив прес-секретар Facebook у своєму електронному повідомленні.

Соціальна мережа заявила, що використовує стенограми для перевірки точності її системи штучного інтелекту при розшифруванні голосових чатів Facebook Messenger.

Також у Facebook стверджують, що це стосувалося повідомлень користувачів, які самі погодилися на це, обравши спеціальну опцію в додатку Messenger для Facebook. В компанії запевнили, що дані, пов’язані із записами розмов, були анонімними для підрядників, які їх прослуховували.