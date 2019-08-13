“Ви ймовірно отримуєте сповіщення від користувачів, на які ви підписані. Тепер Ви можете отримувати сповіщення, коли є нова відповідь на твіт, в якому ви зацікавлені“, - повідомляє соцмережа.

У Twitter також додали, що нині ця функція тестується на операційних системах iOS та Android.

Як повідомлялося 7 серпня, соціальна мережа Twitter тестує нову функцію “Пауза”, яка дасть змогу користувачам вимикати сигнал про нові сповіщення на певний час.