Twitter тестує нову функцію

Twitter тестує нову функцію

Укрінформ
Соціальна мережа Twitter тестує нову функцію, яка дозволить користувачам стежити за відповідями на цікаві твіти.
Про це компанія повідомила на власній сторінці у Twitter.

“Ви ймовірно отримуєте сповіщення від користувачів, на які ви підписані. Тепер Ви можете отримувати сповіщення, коли є нова відповідь на твіт, в якому ви зацікавлені“, - повідомляє соцмережа.

У Twitter також додали, що нині ця функція тестується на операційних системах iOS та Android.

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Як повідомлялося 7 серпня, соціальна мережа Twitter тестує нову функцію “Пауза”, яка дасть змогу користувачам вимикати сигнал про нові сповіщення на певний час.

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