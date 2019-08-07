Twitter тестує функцію "Пауза" - для вимкнення сигналу про нові сповіщення

“Twitter тестує функцію “Пауза”, яка дозволить користувачам вимикати сигнал про нові сповіщення на 1, 3, або 12 годин”, - зазначила вона.

За її словами, попри те, що більшість користувачів отримують певне задоволення, від того коли їх твіти набувають популярності, інколи все ж таки користувачі хочуть на деякий період не відволікатись від отримання нових сповіщень.

У Twitter вважають, що саме ця нова функція зможе задовольнити таку потребу.

Вонг зазначила, що нині соцмережа інтегрує “Паузу” у всій додаток.