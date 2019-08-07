Microsoft застерігає: російські хакери можуть атакувати через принтери

Для зламу корпоративних мереж російські хакери стали використовувати принтери і VoIP-телефони.

Про це повідомляє DW.

“Корпорація Microsoft оголосила про атаки російських хакерів - за словами її IT-експертів, зловмисники використовують для проникнення в мережі принтери і VoIP-телефони. Про це компанія повідомила на конференції з безпеки у сфері високих технологій у Лас-Вегасі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хакери змогли зламати корпоративні мережі, бо прилади використовували для роботи незмінені стандартні паролі, а на одному не було встановлено останнього оновлення.

Фахівці Microsoft вважають, що до атак причетна група кіберзлочинців, відома як Strontium (інші назви - Fancy Bear, APT28 і Sofacy). Раніше її пов'язували з Головним управлінням Генштабу збройних сил Росії. У США стверджують, що вона стояла за кібератакою на виборчий штаб Гілларі Клінтон під час президентської кампанії 2016 року.