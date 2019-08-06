Samsung запатентувала лінзи доповненої реальності

Samsung запатентувала лінзи доповненої реальності

Укрінформ
Управління по патентах і товарних знаках США опублікувало патент південнокорейської компанії Samsung на контактні лінзи доповненої реальності.

Про це повідомляє портал Patently Mobile з посиланнням на документ.

“Управління по патентах і товарних знаках США опублікувало патент для Samsung на контактні лінзи доповненої реальності, який був виданий раніше цього місяця”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, південнокрейська компанія винайшла спеціалізовані контактні лінзи з вбудованою прихованою камерою.

Основною перевагою таких контактних лінз Samsung є те, що вони в першу чергу призначені для реалізації доповненої реальності.

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Зазначається, що такі “спецлінзи”, незалежно від руху користувача, здатні чітко надавати інформацію фокусної відстані та збільшення кута огляду.

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