У США створили прототип керованих контактних лінз

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (США) створили прототип м'яких біометричних контактних лінз, які можна контролювати порухом очей.

Стаття про розробку опублікована у виданні Advanced Functional Materials, передає Naked Science.

Наші очі створюють електроокулографіческіе сигнали під час руху - чи то оберти очей в усіх напрямках всередині очниці або ж банальні підморгування і моргання.

Як заявляють науковці, нові лінзи зроблені з полімерних плівок, реагують на сигнали, які генеруються очима, і здатні розпізнати, наприклад, коли їх носій кліпає очима, а також ідентифікувати кількість таких моргань. Так, якщо ви кліпнете очима двічі - спрацює дворазовий зум, і ви зможете сфокусуватися на дрібному шрифті або далекому об'єкті, розглянути його у збільшеному масштабі. Кліпнете ще двічі - налаштування повернуться у початковий стан.

«Навіть якщо око нічого не бачить, багато незрячих люди все ще можуть рухати очним яблуком і генерувати цей електроокулографіческій сигнал», - розповів один з творців прототипу Цай Шенкьянг.

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Однак використання подібних «суперлінз» може мати і негативні наслідки: наприклад, якщо людина мимоволі або випадково кліпне очима двічі, перебуваючи, скажімо, за кермом, де потрібно фокусування і повна концентрація, то може початися паніка, щоб повернути все «назад».

Дослідники наголошують, що для постійного і комфортного носіння таких лінз потрібен якийсь час на тренування, щоб відточити майстерність і бути здатним швидко повернути своє «бачення» в нормальний стан.

Тим часом будь-якої інформації про те, як скоро біомімікрічні лінзи надійдуть у вільний продаж, автори роботи не дають.

Поки що прототип протестували лише в комплексі з безліччю електродів, які кріпилися навколо очей піддослідних. Однак вчені сподіваються, що в майбутньому їх технологію можна буде використовувати при створенні очних протезів, окулярів і роботизованою техніки з дистанційним керуванням.