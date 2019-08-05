Apple поверне в нових iPhone функцію Touch ID — аналітик

Американська компанія Apple з 2021 року поверне в нових iPhone функцію Touch ID, яка розпізнає відбитки пальців

Про це повідомляє портал 9to5mac із посиланням на аналітика TF International Securities Мінг-Чі Куо.

“Мінг-Чі Куо стверджує, що Apple з 2021 року поверне в нових iPhone функцію Touch ID, яка розпізнає відбитки пальців”, - йдеться у повідомленні.

На думку аналітика, Apple виготовлятиме нові iPhone як з функцією Touch ID, так і з Face ID, яка розпізнає обличчя.

За словами Куо, впродовж наступних 18 місяців американська компанія вирішуватиме багато технічних питань, які зможуть збільшити комфорт людей під час користування її смартфонами.

Аналітик зазначає, що технології Touch ID і Face ID є комплементарними, і припускає, що Apple може їх об'єднати.

Як повідомлялося, новий смартфон компанії Apple iPhone 11 матиме підтримку стилуса Apple Pencil.