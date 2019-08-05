Apple поверне в нових iPhone функцію Touch ID — аналітик

Apple поверне в нових iPhone функцію Touch ID — аналітик

Укрінформ
Американська компанія Apple з 2021 року поверне в нових iPhone функцію Touch ID, яка розпізнає відбитки пальців

Про це повідомляє портал 9to5mac із посиланням на аналітика TF International Securities Мінг-Чі Куо.

“Мінг-Чі Куо стверджує, що Apple з 2021 року поверне в нових iPhone функцію Touch ID, яка розпізнає відбитки пальців”, - йдеться у повідомленні.

На думку аналітика, Apple виготовлятиме нові iPhone як з функцією Touch ID, так і з Face ID, яка розпізнає обличчя.

За словами Куо, впродовж наступних 18 місяців американська компанія вирішуватиме багато технічних питань, які зможуть збільшити комфорт людей під час користування її смартфонами.

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Аналітик зазначає, що технології Touch ID і Face ID є комплементарними, і припускає, що Apple може їх об'єднати.

Як повідомлялося, новий смартфон компанії Apple iPhone 11 матиме підтримку стилуса Apple Pencil.

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