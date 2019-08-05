Tesla знову дозволить безлімітно заряджатися на своїх електрозаправках

Tesla знову дозволить безлімітно заряджатися на своїх електрозаправках

Укрінформ
Автомобільна компанія Ілона Маска "Tesla" знов дозволить водіям автомобілів нових моделей Model S та Model X без обмежень заряджатися на власних електростанціях.

Про це повідомила компанія у Twitter.

“До всіх замовлень нових автомобілів Model S та Model X додається безкоштовна й безлімітна можливість заряджатися на електростанціях (компанії — ред.)”, - повідомляє Tesla.

Як повідомляє The Verge, керівник Tesla Ілон Маск заявив, що з січня 2017 року компанія обмежила новим власникам автомобілів безкоштовне зарядження до 1600 км на рік.

Читайте також: В електрокарах Tesla скоро з’являться YouTube та Netflix

Зазначається, що на наприкінці липня Tesla показала, що її прибутки впали на 408 мільйонів доларів за останній квартал через сповільнення продажів автомобілів Model S та Model X. Ймовірно саме тому у компанії вирішили спокусити нових клієнтів придбанням їх автомобіля з додатковим бонусом.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-