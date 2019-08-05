Tesla знову дозволить безлімітно заряджатися на своїх електрозаправках

Автомобільна компанія Ілона Маска "Tesla" знов дозволить водіям автомобілів нових моделей Model S та Model X без обмежень заряджатися на власних електростанціях.

Про це повідомила компанія у Twitter.

“До всіх замовлень нових автомобілів Model S та Model X додається безкоштовна й безлімітна можливість заряджатися на електростанціях (компанії — ред.)”, - повідомляє Tesla.

Як повідомляє The Verge, керівник Tesla Ілон Маск заявив, що з січня 2017 року компанія обмежила новим власникам автомобілів безкоштовне зарядження до 1600 км на рік.

Зазначається, що на наприкінці липня Tesla показала, що її прибутки впали на 408 мільйонів доларів за останній квартал через сповільнення продажів автомобілів Model S та Model X. Ймовірно саме тому у компанії вирішили спокусити нових клієнтів придбанням їх автомобіля з додатковим бонусом.