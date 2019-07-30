В електрокарах Tesla скоро з’являться YouTube та Netflix

На екранах в автомобілях Tesla незабаром з’являться додатки YouTube та Netflix.

Про це заявив директор компанії Ілон Маск у Twitter.

“Можливість відтворювати YouTube й Netflix, коли автомобіль зупиниться, буде скоро у вашій Tesla”, - написав він.

Маск також додав, що коли американські регулятори “дадуть добро” на користування повністю автономним автомобілем Tesla, тоді його компанія зробить так, щоб відео можна було дивитися під час руху транспортного засобу.

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Як зазначає The Verge, нині за кермом Tesla повинен бути водій, щоб він міг взяти на себе управління у разі надзвичайної ситуації на дорозі.

Раніше у червні Маск представив кілька ігор, в які водії можуть грати на екрані автомобіля.