Головний інженер Tesla йде у відставку після 15 років роботи

Головний інженер Tesla Джей Бі Штробель йде з посади після 15 років роботи на компанію Ілона Маска.

Про це повідомляє The Verge.

“Джей Бі Штробель залишає свою посаду головного інженера Tesla після 15 років роботи на компанію”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомив сам Штробель, його рішення не пов'язане з “втратою довіри у компанію або в команду”.

За словами співзасновника компанії Ілона Маска, Штробель не йде повністю з компанії, адже він ще працюватиме в ролі “старшого радника”.

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Виконувати обов'язки Штробеля буде віце-президент з питань технологій Дрю Бегліно.

Зазначається, що Штробель почав працювати у Tesla у середині 2000 років, коли Маск вперше інвестував власні гроші в компанію.

Як зауважує портал, таким чином за останні шість місяців вже дві людини залишили керівні посади в компанії Tesla.

Так, у січні цього року головний фінансовий директор компанії Діпак Ахуя заявив про вихід на пенсію.

фото: Jordan Golson