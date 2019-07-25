Головний інженер Tesla йде у відставку після 15 років роботи
Про це повідомляє The Verge.
“Джей Бі Штробель залишає свою посаду головного інженера Tesla після 15 років роботи на компанію”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомив сам Штробель, його рішення не пов'язане з “втратою довіри у компанію або в команду”.
За словами співзасновника компанії Ілона Маска, Штробель не йде повністю з компанії, адже він ще працюватиме в ролі “старшого радника”.
Виконувати обов'язки Штробеля буде віце-президент з питань технологій Дрю Бегліно.
Зазначається, що Штробель почав працювати у Tesla у середині 2000 років, коли Маск вперше інвестував власні гроші в компанію.
Як зауважує портал, таким чином за останні шість місяців вже дві людини залишили керівні посади в компанії Tesla.
Так, у січні цього року головний фінансовий директор компанії Діпак Ахуя заявив про вихід на пенсію.
фото: Jordan Golson