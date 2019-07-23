Microsoft інвестує мільярд доларів у розвиток штучного інтелекту
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
“Microsoft та OpenAI, дві компанії, які глибоко думають над роллю штучного інтелекту у світі та як зробити його безпечним і етичним для суспільства, уклали партнерство для розширення можливостей систем штучного інтелекту на (платформі — ред.) Microsoft — Azure”, - йдеться у пресрелізі.
У компанії додали, що партнерство повинно пришвидшити прорив у сфері штучного інтелекту та допомогти OpenAI розробити Сильний машинний інтелект (СМІ).
Також повідомляється, що співпраця для покращення Azure допоможе розробникам створювати додатки зі штучним інтелектом нового покоління.
Зазначається, що Microsoft інвестує 1 мільярд доларів у спільне партнерство з OpenAI.
Як відомо, одним із співзасновників компанії OpenAI є керівник компанії SpaceX й Tesla Ілон Маск.