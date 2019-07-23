Microsoft інвестує мільярд доларів у розвиток штучного інтелекту

Американська компанія Microsoft уклала партнерство з компанією OpenAI для поглиблення роботи у сфері штучного інтелекту.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

“Microsoft та OpenAI, дві компанії, які глибоко думають над роллю штучного інтелекту у світі та як зробити його безпечним і етичним для суспільства, уклали партнерство для розширення можливостей систем штучного інтелекту на (платформі — ред.) Microsoft — Azure”, - йдеться у пресрелізі.

У компанії додали, що партнерство повинно пришвидшити прорив у сфері штучного інтелекту та допомогти OpenAI розробити Сильний машинний інтелект (СМІ).

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Також повідомляється, що співпраця для покращення Azure допоможе розробникам створювати додатки зі штучним інтелектом нового покоління.

Зазначається, що Microsoft інвестує 1 мільярд доларів у спільне партнерство з OpenAI.

Як відомо, одним із співзасновників компанії OpenAI є керівник компанії SpaceX й Tesla Ілон Маск.