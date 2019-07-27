В Одесі з'явилася можливість швидко зарядити будь-який електрокар
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Укрінформ
Три зарядні станції загальною потужністю 94 кВт, здатні одночасно заряджати п'ять електромобілів, відкрилися в Одесі.
Станції встановлено за адресою вул. Розкидайлівська, 3, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Перша станція заряджає авто постійним струмом потужністю 50 кВт і має роз'єм CHAdeMO. Це дозволяє зарядити популярний автомобіль Nissan Leaf за 30 хвилин.
Друга станція (EFС AC-32MSB) змінного струму потужністю 22 кВт, має роз'єм Type2 (Mennekes) і заряджає автомобіль Renault ZOE за 50 хвилин.
Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ