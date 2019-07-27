В Одесі з'явилася можливість швидко зарядити будь-який електрокар

Станції встановлено за адресою вул. Розкидайлівська, 3, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перша станція заряджає авто постійним струмом потужністю 50 кВт і має роз'єм CHAdeMO. Це дозволяє зарядити популярний автомобіль Nissan Leaf за 30 хвилин.

Друга станція (EFС AC-32MSB) змінного струму потужністю 22 кВт, має роз'єм Type2 (Mennekes) і заряджає автомобіль Renault ZOE за 50 хвилин.

Читайте також: Рада ухвалила закон про зарядні станції для електрокарів

Третя станція (EFС AC-32J2M1SB) змінного струму має два порти Type1 (J1772) і один порт Type2 (Mennekes), і може заряджати одночасно три автомобілі потужністю до 7 кВт. Для прикладу, той-таки Nissan Leaf буде заряджатися 3 години.