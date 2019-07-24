На горі Піп Іван 27 липня відкриють метеостанцію

На горі Піп Іван в українських Карпатах запрацює метеостанція.

Про це повідомляє Верховинська районна рада Івано-Франківської області на своїй сторінці у Facebook.

«На горі Піп Іван відкриють метеостанцію», - йдеться в повідомленні.

За інформацією райради, на робочій нараді ухвалено рішення про відкриття метеостанції 27 липня.

Як повідомлялося, 27 липня на гору Піп Іван планують здійснити сходження науковці Прикарпатського національного університету, група обласного управління ДСНС та представники PIMReC - проєкту транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 «Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп Іван до потреб високогірного рятувального навчального центру».

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Гора Піп Іван одна з найвищих вершин українських Карпат, її висота 2020,5 м.

Фото: Верховинська районна рада Івано-Франківської області