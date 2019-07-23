В Україні запустять проєкт для боротьби з "тролями" у Facebook
Про це повідомляється на сайті ГО “Інтерньюз-Україна”.
"ГО "Інтерньюз-Україна" запускає проєкт TrollessUA для виявлення та блокування підозрілих профілів в українському сегменті Facebook, які активно коментують, використовуючи мову ненависті та образ, маніпулюють категорією "патріот" та водночас масово поширюють фейки", - йдеться у повідомленні.
Ідея проєкту полягає в тому, щоб сформувати базу даних таких акаунтів.
"Після цього "Інтерньюз-Україна" звернеться зі скаргою до Facebook з наполегливим проханням додатково перевірити та заблокувати такі профілі. З метою зменшення кількості жертв маніпуляцій у мережі "Інтерньюз-Україна" розробить спеціальне розширення для Google Chrome, яке після запуску маркуватиме акаунти "тролів", що внесені до бази даних. Таким чином, користувачів попередять про небезпеку інформаційних маніпуляцій", - йдеться у повідомленні.
Формування бази буде відбуватися силами волонтерів, які пройдуть спеціальне навчання. Зареєструватися волонтером можна на сайті проєкту TrollessUa.