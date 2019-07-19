Клімкін прокоментував небезпеку використання російського FaceApp

Дискусія у світі свідчить, що російський софт використовувати не можна, заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Про це він написав у Twitter, коментуючи небезпеку використання російського мобільного додатку FaceApp.

"У світі обговорюють небезпеку використання російського софту FaceApp. Я себе старіше, ніж зараз, бачити не хочу. Хай все іде природнім шляхом. А дискусія у світі свідчить, що російський софт використовувати не можна. Та й взагалі – маємо бути самодостатніми", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, мобільний додаток FaceApp належить російській компанії Wireless Lab. Іноземні експерти застерігають користувачів, що цей додаток може нести в собі ризик розголошення персональної інформації, на що є кілька причин. По-перше, у своїй політиці конфіденційності вони пишуть, що не гарантують безпеку даних (а у додатка є доступ до профілю користувача, його фото на телефоні, пошти). По-друге, фото, яке користувач завантажує для обробки, обробляється на хмарі, а не на його телефоні, а куди воно може потрапити далі – невідомо.

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Повідомлялося також, що лідер Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер просить ФБР перевірити, чи отримав російський уряд персональні дані американських користувачів через мобільний додаток FaceApp.

Крім того, у Міністерстві інформатизації Польщі застерігають поляків від використання російського мобільного додатку FaceApp, порівнюючи його зі збиранням даних компанією СambridgeAnalytica, і планують "юридичні кроки" щодо цієї програми.