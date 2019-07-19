Instagram прибрав лайки під постами для користувачів семи країн

Instagram в тестовому режимі запустив функцію, що приховує кількість лайків під фотографіями.

Нововведення стосуються користувачів семи країн: Австралії, Бразилії, Канади, Ірландії, Італії, Японії та Нової Зеландії, повідомила пресслужба Instagram на сторінці в Twitter.

Самі користувачі як і раніше зможуть бачити отримані лайки, але для всіх інших користувачів лайки будуть приховані.

«Ми хочемо, щоб ваші друзі зосередилися на фотографіях і відео, якими ви ділитеся, а не на те, скільки лайків вони отримують»,— йдеться в повідомленні.

Читайте також: В Instagram 82% постів про вибори присвячені "Слузі народу" Як довго триватиме тестування нової функції, поки не відомо.

В Instagram також не уточнили, чи буде розширено список країн, в яких запустили нововведення.