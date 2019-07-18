Готелі у Сінгапурі прибиратимуть роботи-поліглоти

Три сотні роботів, зі “знанням” кількох мов, допомагатимуть в прибиранні державних готелів, торговельних центрів й урядових будівель у Сингапурі.

Про це повідомляє AFP.

“Сотні роботів, які знають кілька мов і можуть співати, працюватимуть у Сингапурі в якості допомоги у прибиранні державних готелів, торговельних центрів й урядових будівель”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє AFP, очікується, що до березня наступного року в країні працюватимуть 300 роботів. Окрім автономного прибирання роботи можуть читати реп англійською та мають функцію “спілкування” з відвідувачами. Зокрема, від них можна буде отримати відповідь на закладений набір запитань, натиснувши на кнопку на самому роботі, або завдяки мобільному додатку дізнатися, як вони “почуваються” та якех в них “хобі”.

За даними місцевої компанії-розробника LionsBot, загалом буде виготовлено 13 різних моделей роботів, яких пропонуватимуть в оренду за близько тисячу доларів на місяць.

Нині LionsBot вже підписала контракт з шістьма клінінговими компаніями.

Фото: Coconuts Singapore