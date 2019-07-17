Xiaomi представила преміальні розумні годинники

Суббренд Xiaomi, компанія Huami, випустив нову модель розумних годинників Amazfit GTR.

Про це повідомляє портал GizmoChina.

“Huami випустив нові моделі у своїй популярній лінійці розумних годинників Amazfit — Amazfit GTR”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, у той час як звичайні розумні годинники Amazfit націлені на ринок з обмеженим бюджетом, нові Amafit GTR орієнтовані на преміальний сегмент ринку.

Зазначається, що нові розумні годинники зроблені в двох варіантах розміру — 42 мм та 47 мм. Попри незначні відмінності в їхньому кольорі й розмірах, обидві моделі ідентичні.

В Amazfir GTR вбудований AMOLED-дисплей зі щільністю пікселів 326 PPI та захистом Corning Gorilla Glass 3.

Як повідомляє портал, годинники Amazfit GTR з розміром у 42 мм випускаються в чотирьох колірних варіантах: зоряний чорний, місячний білий, вишневий порошок і коралово-червоний. Цей варіант є також більш тоншим і легшим порівняно з моделлю у 47 мм.

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При цьому, товщина корпусу становить всього близько 9,2 мм, а вага корпусу сягає 25,5 грам.

Для прихильників дорогоцінностей існує також обмежена версія у 42 мм, яка оздоблена 60 кристалами Swarovski.

Вартість моделі Amazfit GTR 42 мм сягає 116 доларів, а модель з кристалами Swarovski коштує 145 доларів. 47-міліметрові версії Amazfit GTR коштують 145 доларів.