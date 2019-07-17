Xiaomi представила преміальні розумні годинники

Xiaomi представила преміальні розумні годинники

Укрінформ
Суббренд Xiaomi, компанія Huami, випустив нову модель розумних годинників Amazfit GTR.

Про це повідомляє портал GizmoChina.

“Huami випустив нові моделі у своїй популярній лінійці розумних годинників Amazfit — Amazfit GTR”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, у той час як звичайні розумні годинники Amazfit націлені на ринок з обмеженим бюджетом, нові Amafit GTR орієнтовані на преміальний сегмент ринку.

Зазначається, що нові розумні годинники зроблені в двох варіантах розміру — 42 мм та 47 мм. Попри незначні відмінності в їхньому кольорі й розмірах, обидві моделі ідентичні.

В Amazfir GTR вбудований AMOLED-дисплей зі щільністю пікселів 326 PPI та захистом Corning Gorilla Glass 3.

Як повідомляє портал, годинники Amazfit GTR з розміром у 42 мм випускаються в чотирьох колірних варіантах: зоряний чорний, місячний білий, вишневий порошок і коралово-червоний. Цей варіант є також більш тоншим і легшим порівняно з моделлю у 47 мм.

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При цьому, товщина корпусу становить всього близько 9,2 мм, а вага корпусу сягає 25,5 грам.

Для прихильників дорогоцінностей існує також обмежена версія у 42 мм, яка оздоблена 60 кристалами Swarovski.

Вартість моделі Amazfit GTR 42 мм сягає 116 доларів, а модель з кристалами Swarovski коштує 145 доларів. 47-міліметрові версії Amazfit GTR коштують 145 доларів.

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