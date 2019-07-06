Xiaomi готує до випуску новий смартфон

Компанія Xiaomi готує свій черговий телефон, який буде анонсований програмою Android One.

Він отримає стокову версію операційної системи Android Pie замість фірмового графічного інтерфейсу MIUI 10, повідомляє china-review.com.ua.

Днями модель під номером M1906F9SH помітили у базі Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC), регуляторі, сертифікація в якому є обов'язковою перед виходом на ринок. Інсайдери стверджують, що цей модельний номер належить саме Xiaomi Mi A3.

У документах присутній ескіз тильної сторони, згідно з яким ззаду у смартфона буде встановлена потрійна камера у вертикальній орієнтації. Це ми вже могли бачити в таких апаратах китайської компанії, як Xiaomi Mi 9 або Xiaomi CC9. Дозвіл основного датчика зображення становить 48 Мп.

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Також видно логотип Android One. Крім того, на зворотній панелі є інформація про те, що основна камера підтримуватиме алгоритми штучного інтелекту.

Водночас дактилоскопічного сенсора ззаду немає, оскільки він має розташовуватися під поверхнею OLED-дисплея.

Передбачається, що Xiaomi Mi A3 стане глобальною версією Xiaomi CC9 зі стокової версії операційної системи Android замість MIUI.

Фото: Xiaomi