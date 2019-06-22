Xiaomi закриває дві популярні лінійки смартфонів
Укрінформ
Компанія Xiaomi вирішила відмовитися від подальшого випуску смартфонів двох популярних лінійок - Mi Max та Mi Note.
Про це заявив глава Xiaomi Лей Цзюнь, повідомляє Akket.com.
Китайська корпорація вважає, що смартфони Mi Max та Mi Note уже застаріли. Втім, у майбутньому, за словами офіційного джерела, їх можуть відновити, але це трапиться не раніше 2020 року, і якщо ринок буде готовим до появи таких телефонів.
Лей Цзюнь також назвав основні лінійки телефонів, на які компанія робить основну ставку в найближчі роки. Серед них флагманська Mi, художня Mi Mix, молодіжна CC, а також смартфони Redmi з орієнтацією на покупців із обмеженим бюджетом.