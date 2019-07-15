Європейський навігатор Galileo частково вийшов з ладу

Наземні споруди навігаційної системи Galileo дістали пошкодження. Сервіси для екстреної допомоги працюють у нормальному режимі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Європейська супутникова навігаційна система Galileo у неділю, 14 липня, частково вийшла з ладу. При цьому пошукові та рятувальні сервіси, завдяки яким можливо знаходити людей, котрі потрапили в екстрену ситуацію, продовжували працювати, повідомило агентство European Global Navigation Satellite Systems (GSA), відповідальне за систему Galileo. Пошкодження дістали споруди на землі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що експерти працюють над усуненням поломок. Проте характер пошкоджень не уточнюється.

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Уперше сервіси Galileo - європейського аналога американської GPS - стали доступні в грудні 2016 року. Система, що працює по всьому світу, отримує дані від 26 супутників (усього на орбіту їх планується вивести 30).

Центр управління Galileo розташовується в Німеччині, неподалік Мюнхена, експлуатуючим підприємством є GSA зі штаб-квартирою в Празі.