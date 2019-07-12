Нідерландська залізниця проводитиме перевірки дронами

Нідерландська залізниця почала використовувати безпілотники в обслуговуванні інфраструктури. А саме для технічного обстеження станцій та будівель залізниці.

Про це повідомляє NOS.

“Голландська залізниця тепер використовує безпілотники для технічного обстеження своїх станцій, гаражів і офісів”, - йдеться у повідомленні.

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Дрони оснащені дуже хорошими камерами, тож тепер не потрібно збирати цілі інспекції для перевірки. Сотні будівель потрібно перевіряти щороку, тож це досить велика робота, яку нині допомагатимуть робити безпілотники.