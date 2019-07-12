Нідерландська залізниця проводитиме перевірки дронами
Укрінформ
Нідерландська залізниця почала використовувати безпілотники в обслуговуванні інфраструктури. А саме для технічного обстеження станцій та будівель залізниці.
Про це повідомляє NOS.
“Голландська залізниця тепер використовує безпілотники для технічного обстеження своїх станцій, гаражів і офісів”, - йдеться у повідомленні.
Дрони оснащені дуже хорошими камерами, тож тепер не потрібно збирати цілі інспекції для перевірки. Сотні будівель потрібно перевіряти щороку, тож це досить велика робота, яку нині допомагатимуть робити безпілотники.