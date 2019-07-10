Mitsubishi оголосила про продаж гібридних авто, які можна зарядити вдома
Про це повідомляє NHK з посиланням на представників автомобілебудівної компанії.
"Японська автомобілебудівна компанія Mitsubishi Motors оголосила про план почати продаж в Індонезії гібридних автомобілів, які можна заряджати від електромережі, тому що уряд цієї країни активно підтримує транспорт, що не завдає шкоди навколишньому середовищу", - йдеться в повідомленні.
За словами представників Mitsubishi, з листопада цього року почнуться продажі гібридних автомобілів з підзарядкою від електромережі, вироблених в Японії, на цьому найбільшому в Південно-Східній Азії автомобільному ринку.
За їхніми словами, вперше японська автомобілебудівна компанія продаватиме гібридні автомобілі з підзарядкою від електромережі в Індонезії.
У гібридних автомобілях з підзарядкою від електромережі використовується поєднання бензинового двигуна і електромотора. На відміну від звичайних гібридних автомобілів ці машини можна заряджати вдома.