Mitsubishi оголосила про продаж гібридних авто, які можна зарядити вдома

Автомобілебудівна компанія Mitsubishi Motors оголосила про план почати продаж в Індонезії гібридних автомобілів, які можна заряджати від електромережі.

Про це повідомляє NHK з посиланням на представників автомобілебудівної компанії.

"Японська автомобілебудівна компанія Mitsubishi Motors оголосила про план почати продаж в Індонезії гібридних автомобілів, які можна заряджати від електромережі, тому що уряд цієї країни активно підтримує транспорт, що не завдає шкоди навколишньому середовищу", - йдеться в повідомленні.

За словами представників Mitsubishi, з листопада цього року почнуться продажі гібридних автомобілів з підзарядкою від електромережі, вироблених в Японії, на цьому найбільшому в Південно-Східній Азії автомобільному ринку.

За їхніми словами, вперше японська автомобілебудівна компанія продаватиме гібридні автомобілі з підзарядкою від електромережі в Індонезії.

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У гібридних автомобілях з підзарядкою від електромережі використовується поєднання бензинового двигуна і електромотора. На відміну від звичайних гібридних автомобілів ці машини можна заряджати вдома.