Toyota створила електрокар із сонячними панелями, що заряджатимуть авто у дорозі

Японський автовиробник Toyota незабаром розпочне тестувати гібридну модель Prius із сонячними панелями на даху.

Про це повідомляє The Verge з посиланням на заяву самого автовиробника.

“Toyota почне тестувати Prius із сонячними панелями на даху, який, на думку компанії, додасть запас ходу автомобіля на 44,5 км щодня”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє The Verge, сонячні панелі завтовшки 0,03 мм можуть виробляти близько 860 Вт потужності й заряджати автомобіль навіть упродовж його руху.

Очікується, що саме тестування розпочнеться пізніше цього місяця. Однак, нині невідомо, чи така модель взагалі колись буде продаватися на ринку.

За даними порталу, у 2011 році Toyota вже виготовляла сонячні панелі для для автомобілів, завдяки яким можна було заряджати самі батареї транспортних засобів. Проте нові сонячні панелі ефективніші та мають можливість генерувати вп'ятеро разів більше електроенергії, ніж попередня модель.

Зазначається, що голландський стартап Lightyear вже заявив, що планує у 2021 році побудувати електрокар, який живитиметься сонячною енергією.