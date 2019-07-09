Instagram представив нові функції для захисту від булінгу

Соціальна мережа Instagram представила дві функції, які націлені на захист користувачів від цькування та боротьбу з ненавистю на платформі.

Про це йдеться у пресрелізі самої соцмережі.

“Ми можемо зробити більше, аби запобігти цькуванню в Instagram та дати більше влади жертвами булінгу, щоб вони могли постояти за себе. Саме тому ми представляємо нові функції у цих двох аспектах”, - йдеться у пресрелізі.

Як повідомляє Instagram, перша функція за допомогою штучного інтелекту визначатиме, чи присутня у повідомленні образлива лексика і якщо так, то тоді соцмережа пропонуватиме відправникам змінити текст свого меседжа на менш образливий.

Друга новація допоможе користувачам “сховати” образливі коментарі від інших користувачів під своїми публікаціями. При цьому зловмисники й далі зможуть писати образливі повідомлення, проте тільки вони їх надалі зможуть бачити.

Як зазначається, компанія і далі інвестуватиме у боротьбу з булінгом й посилення безпеки на платформі.

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