Instagram представив нові функції для захисту від булінгу

Instagram представив нові функції для захисту від булінгу

Укрінформ
Соціальна мережа Instagram представила дві функції, які націлені на захист користувачів від цькування та боротьбу з ненавистю на платформі.

Про це йдеться у пресрелізі самої соцмережі.

“Ми можемо зробити більше, аби запобігти цькуванню в Instagram та дати більше влади жертвами булінгу, щоб вони могли постояти за себе. Саме тому ми представляємо нові функції у цих двох аспектах”, - йдеться у пресрелізі.

Як повідомляє Instagram, перша функція за допомогою штучного інтелекту визначатиме, чи присутня у повідомленні образлива лексика і якщо так, то тоді соцмережа пропонуватиме відправникам змінити текст свого меседжа на менш образливий.

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Друга новація допоможе користувачам “сховати” образливі коментарі від інших користувачів під своїми публікаціями. При цьому зловмисники й далі зможуть писати образливі повідомлення, проте тільки вони їх надалі зможуть бачити.

Як зазначається, компанія і далі інвестуватиме у боротьбу з булінгом й посилення безпеки на платформі.

Фото: pixabay.com

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