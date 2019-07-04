"Це не ми": ЦРУ пожартувало про збій у соцмережах

Центральне розвідувальне управління США заявило, що збій у роботі Instagram не пов’язаний з його діяльністю і порадило користувачам «спробувати вимкнути та ввімкнути» соцмережу.

Таке повідомлення ЦРУ розмістило на офіційній сторінці у Twitter, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Так, у нас теж проблеми з Instagram. Ні, це не через нас. Ні, ми не можемо полаштувати ваш Instagram. А ви пробували його вимкнути та ввімкнути?» - пожартували у ЦРУ.

Yes, we are affected by #instagramdown, too. No, we didn’t cause it. No, we can’t fix yours. Did you try turning it off and back on again? — CIA (@CIA) 3 липня 2019 р.

У коментарях до повідомлення користувачі соцмережі вправляються у гуморі: «Дякую за роз’яснення. То це зробило Агентство національної безпеки?» - пише користувач під іменем Görk. «Ну так, саме так би ви і сказали», - зазначає Virgil Hodges Jr.

Нагадаємо, 3 липня користувачі Facebook, Instagram та мессенджеру WhatsApp повідомляють про проблеми і збої у роботі застосунків.