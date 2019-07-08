Київстар та месенджер Rakuten Viber запустили спільний сервіс, який дає можливість оформити підписку на всі стікер-пакети у Viber за ціною 20 гривень на місяць.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Київстар.

“Національний телеком-оператор України Київстар надав можливість оплати підписки на стікерпаки в Viber, що є частиною компанії Rakuten Inc. Це перший досвід колаборації месенджера та сервісу мобільних платежів, який було реалізовано в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер користувачі сервісу «Смарт-Гроші» зможуть оформити підписку на всі стікер-пакети в месенджері Viber за ціною 20 грн на місяць та отримати доступ відразу до всіх колекцій стікерів, які нараховують понад 500 іміджів. Зазвичай, користувачі Viber оплачують кожен стікерпак окремо за ціною в середньому 51 гривня.

У Київстар розповіли, що для того, аби оформити підписку, абоненту потрібно перейти за посиланням, яке він отримає у повідомленні на Viber або в SMS від Київстар. Користуватись послугою можуть тільки абоненти передплаченого зв’язку Київстар, адже розраховуватись необхідно зі свого мобільного рахунку.

За даними компанії Rakuten, українці щоденно здійснюють у Viber близько 4 млн дзвінків та відправляють 11 млн повідомлень. Суттєвим також є той факт, що в Україні месенджер встановлений на близько 95% всіх смартфонів.

Як зазначила керівник групи грошових переказів та платежів Київстар Олена Суворова, запуск спільного проєкту з Viber – це важливий крок для компанії, оскільки це дозволяє розвивати культуру безготівкових оплат. «Ми впевнені, що таке партнерство допоможе розвивати культуру оплат мобільними грошима та, таким чином, допомагати cуспільству України прямувати до безготівкової економіки», - сказала вона.

У свою чергу старший директор з розвитку бізнесу в Європі, Африці та на Середньому Сході компанії Rakuten Inc Атанас Райков розповів, що для Viber - це перший досвід такої співпраці в Україні, і він сподівається, що це дозволить забезпечити користувачам більш зручний спосіб оплати замовлених послуг. “Ми віримо, що наше партнерство з Київстар дозволить користувачам нашого застосунку зробити процес підписки на стікерпаки Viber більш простим та сучасним, а процес оплати значно зручнішим”, - зазначив він.

У Київстарі зауважили, що оплата мобільними грішми стає дедалі популярнішою серед українців. Так, наприклад, на платформі «Смарт-Гроші» розміщено 1900 активних сервісів, за якими на сьогодні з моменту запуску сервісу, що відбувся у вересні 2018, було здійснено 6,4 млн транзакцій. Найбільш популярні сервіси – це оплата телекомунікаційних послуг, національних лотерей, покупки в інтернеті та оплата проїзду в громадському транспорті.

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