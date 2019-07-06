Sony випустила навушники з поліпшеною регуляцією звуку

Sony оновила зовнішній вигляд навушників дворічної давності WF-1000X, поліпшила NC і збільшила термін служби батареї.

Про це повідомляє prostotech.com.

Навушники мають гладкий дизайн з виступами, невеликим простором для баса і ємнісною поверхнею, яку можна налаштувати для виконання різних завдань за допомогою різних жестів, в тому числі популярного пальця / руки над навушником (в даному випадку торкаючись панелі), щоб було чути навколишній звук, коли хтось говорить із вами.

Sony стверджує, що додаток Headphones Connect запропонує функцію адаптивного керування звуком, яка визначає, що ви робите, і підсилює важливі шуми, такі, як гудок автомобіля, коли ви перебуваєте на вулиці, або оголошення про потяг під час очікування на платформі.

У специфікації Sony помістила процесор HD NC QN1e у кожен навушник - той самий, що й у бездротових навушниках WH-1000XM3. Навушники також підтримують Bluetooth 5.0 з ефективною дальністю близько 10 метрів. Один вкладиш важить менше 9 грамів, а стильний чохол додає додаткові 77 грамів.

У нього входить батарея, і Sony заявляє, що для зарядки навушників треба приблизно 1,5 години, в той час як безперервне відтворення музики може тривати протягом 6 годин при ввімкненому NC або 8 годин, якщо ви вимкнули його.

Sony WF-1000XM3 надійде в продаж в серпні за ціною ? 220 / € 250 / $ 230. Їх можна придбати в чорному або сріблястому кольорі, які подекуди ближчий до золотого.