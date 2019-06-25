У WhatsApp з'явилося довгоочікуване оновлення

Месенджер WhatsApp запустив оновлення для користувачів з операційною системою Android.

Про це повідомляє Independent.

“WhatsApp запустив оновлення для користувачів Android, яке зможе їм допомогти уникнути робити численні незручні помилки”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Independent, до цього часу користувачам WhatsApp з операційною системою Android було дуже важко зрозуміти, кому саме вони надсилаюсь свої фотографії, адже вони бачили тільки невелике вікно з фото отримувача.

Це призводило до незручних історій, тому що користувачі могли помилково надіслати фото зовсім іншому отримувачу.

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Відтепер завдяки оновленню, окрім фотографії отримувача, також буде відображатися його ім'я, що повинно значно полегшити процедуру надсилання фотографій.

Раніше схоже оновлення вже з'явилося на iPhone з операційною системою iOS.