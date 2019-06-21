Viber запускає оновлення: що зміниться

Додаток для обміну повідомленнями Viber запускає оновлення для покращення роботи сервісу: зокрема, у месенджері з'являться швидкі відповіді, наочність статусу повідомлень, блокування десктопної версії сервісу та інформація про групи, в яких разом із користувачем є його знайомі.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії.

Як зазначається у повідомленні, після оновлення користувачі Viber для Android та iPhone отримають змогу відправляти швидкі відповіді (користувачу досить провести пальцем вниз за повідомленням, щоб відправити швидку відповідь); видимість статусу повідомлень (у списку чатів відображатимуться індикатори доставки, прочитання й набору повідомлень); спільні групи (користувачі можуть бачити спільні зі своїми контактами групи Viber, до яких можна отримати доступ через інформаційний екран в будь-якому чаті "один на один").

Крім того, Viber оновив версію сервісу для персональних комп'ютерів. Зокрема, завдяки блокуванню робочого столу користувачі, до чиїх комп'ютерів мають доступ інші люди, зможуть заблокувати свої чати Viber за допомогою пароля на час своєї відсутності біля екрану.

Зазначається також, що реалізовані зміни відображають прагнення компанії забезпечити максимальну конфіденційність даних користувачів на додаток до повного наскрізного шифрування, яке за замовчуванням встановлюється для всіх особистих й групових чатів.

Оновлення стане доступним протягом червня 2019 року.

Viber - додаток для дзвінків та обміну повідомленнями, що дозволяє людям залишатися на зв'язку, де б вони не перебували.