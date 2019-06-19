Учені знайшли дві нові планети, придатні до життя
Про це повідомляє CNN.
“Астрономи виявили дві планети, що обертаються навколо сусідньої зірки, які задовольняють майже всі умови для підтримки життя”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначають дослідники, планети “майже точно такі ж, як і Земля, вони існують мільярди років (це означає, що життя там могло розвинутися), і вони обертаються навколо своєї зірки на відстані, що підтримує такі речі, як потік води і придатні для життя температури”.
Обидві планети обертаються навколо Зорі Тігардена, яка знаходиться всього за 12 світлових років від Землі.
Їхня орбіта розташована в так званій зоні життя. Цим терміном учені називають регіон на відстані від гарячої зірки, в якому може існувати рідка вода. А це ключовий компонент для виникнення життя у тому вигляді, в якому воно відоме людству.
Проте всі ці припущення є оцінками, а не фактичними спостереженнями на даний момент, йдеться у матеріалі. Відкриття Зорі Тігардена є частиною великих зусиль астрономів, щоб знайти потенційно життєздатні планети.